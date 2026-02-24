Cambia Uomo Cambia | alla Compagnia uno spazio per riflettere sulla violenza di genere

Firenze, 24 febbraio 2026 – Riscoprire la fragilità. Non per punire, condannare, reprimere, ma per cambiare insieme, perché solo ricostruendo il ponte del dialogo tra uomini e donne è possibile suturare la piaga della violenza di genere. Discutere, confrontarsi, condividere percorsi e soluzioni concrete è l'obiettivo della terza edizione di "Cambia Uomo Cambia", la rassegna cinematografica curata dal comitato civico "Impariamo da Noi" con il sostegno di Fondazione Sistema Toscana e assessorato all'educazione del Comune di Firenze. La manifestazione - in programma da stasera fino al 26 giugno - presenta cinque proiezioni a tema e offre l'opportunità di confrontarsi con professionisti del settore per promuovere la cultura del rispetto e della parità; in apertura, il drammatico "Sarah & Saleem - Là dove nulla è possibile" di Muayad Alayan, ambientato tra Israele e Palestina, dove i confini politici segnano la frontiera invalicabile di un amore impossibile, travolto dalla logica perversa dell'odio e del sospetto: in sala per commentare il film, Marisa Nicchi, esponente di "Donne insieme per la pace", e Carlo Volpi, rappresentante del comitato "Impariamo da noi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

