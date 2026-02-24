Calvario Loftus-Cheek | l’operazione alla mascella e il bivio contrattuale con il Milan

Loftus-Cheek si è sottoposto a un intervento alla mascella dopo un incidente durante l’allenamento, che ha complicato il suo percorso con il Milan. La lesione ha richiesto un intervento urgente, interrompendo la sua preparazione e portando a ripensamenti sul futuro contrattuale. La società sta valutando le prossime mosse, mentre il giocatore cerca di recuperare in vista delle partite imminenti. La situazione rimane delicata e ancora da definire.

Il destino di un atleta può mutare in un istante, travolto da un impatto fortuito che sposta l’asse delle ambizioni stagionali. Per Ruben Loftus-Cheek, il durissimo scontro di gioco con Edoardo Corvi durante la sfida tra Milan e Parma si è trasformato in un calvario clinico e professionale. Nelle scorse ore, il centrocampista inglese si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale San Paolo di Milano per la riduzione della frattura del processo alveolare della mascella. Nonostante il calciatore abbia voluto rassicurare l’ambiente attraverso i propri canali social, mostrando il volto segnato dal colpo e ringraziando i sostenitori per la vicinanza, la prognosi è severa: il “Gigante” rossonero dovrà rimanere ai box per almeno due mesi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

