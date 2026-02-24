Calendario Champions League calcio 2026 oggi | orari partite 24 febbraio dove vederle in tv e streaming

La programmazione della Champions League 2026 ha subito uno slittamento a causa di un imprevisto tecnico, che ha costretto gli organizzatori a riprogrammare le partite di ritorno dei playoff. Oggi, le squadre si sfidano in campo per conquistare l’accesso agli ottavi, con orari e canali di trasmissione già definiti. I tifosi possono seguire le partite in diretta streaming o in tv, mentre gli stadi si riempiono di entusiasmo.

Dopo meno di una settimana dalle ultime gare di andata, la Champions League 2025-2026 è pronta a tornare a offrire il suo grande spettacolo con le gare di ritorno dei playoff che servono a qualificare le ultime 8 squadre agli ottavi di finale della massima competizione calcistica continentale. In questo martedì 24 febbraio, saranno 4 le partite in agenda: si comincia alle 18.45 con Atletico Madrid-Bruges, per poi proseguire alle 21.00 con 3 gare, fra cui soprattutto quella di San Siro che vedrà l’Inter impegnata a cercare di ribaltare le cose nel testa a testa con i norvegesi del BodoGlimt, dopo il 3-1 dell’andata in favore dei nordici, nel clima polare dell’alta Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv la Champions League di calcio 2026: orari partite 24-25 febbraio, programma, streaming

Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 20-21 gennaio, dove vederle in tv, guida Sky e Prime

