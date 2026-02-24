Calderoni Fd’I | Polizia Locale in crisi Situazione da risolvere
Calderoni di Fratelli d’Italia denuncia che la crisi della Polizia Locale di Comacchio deriva da carenze di risorse e mancanza di personale. La situazione peggiora le già difficili attività quotidiane, come il controllo del traffico e la sicurezza nelle aree pubbliche. I vigili si trovano in difficoltà nel garantire un servizio efficiente e sicuro per i cittadini. La questione richiede interventi immediati per evitare un peggioramento della situazione.
"Condividiamo il malessere della Polizia Locale di Comacchio, che si corre il rischio possa riverberarsi anche nelle delicate mansioni che svolgono sul territorio e a contatto coi cittadini". Lo afferma Bruno Calderoni, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, che sostiene la candidatura a sindaco di Samuele Bellotti, che al momento si confronterà con l’attuale sindaco Pierluigi Negri, con una propria lista, e per il centrosinistra con Walter Cavalieri Foschini. Le elezioni comunali dovrebbero svolgersi il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio previsto per il 7 e l’8 giugno successivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
