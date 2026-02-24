Calciomercato | tutti vogliono Palestra! Concorrenza fitta per l’esterno del Cagliari | le ultimissime novità

La crescente richiesta di Marco Palestra, giovane esterno del Cagliari, deriva dall’interesse di molte squadre di Serie A. La Juventus ha mostrato un forte interesse e sta valutando un’offerta concreta per portarlo in squadra. Palestra, classe 2005, ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni durante questa stagione. Le trattative tra club sono in corso e il suo futuro resta ancora incerto. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.

© Calcionews24.com - Calciomercato: tutti vogliono Palestra! Concorrenza fitta per l’esterno del Cagliari: le ultimissime novità

Mercato Inter, Di Marzio svela: «Andrà via Sommer e arriverà un portiere, in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono.» Kilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore? Pagelle Bologna Udinese, i rossoblù tornano a vincere in casa dopo 106 giorni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: Calciomercato Cagliari, quella squadra vuole a tutti i costi l’esterno rossoblu Palestra. La situazione Calciomercato Cagliari, che concorrenza per quel centrocampista! Ecco le ultimissime notizieCon l'apertura del calciomercato invernale, il Cagliari si prepara a rafforzare la rosa, affrontando una forte concorrenza per alcuni profili chiave, in particolare nel reparto centrocampo. COLPO A SORPRESA UN ESTERNO STA CAMBIANDO IL MERCATO E L’INTER OSSERVA