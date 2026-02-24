Calciomercato Juventus | non è detta l’ultima parola per il rinnovo di Vlahovic La verità sulla firma e quanto può offrirgli il club! Retroscena

La trattativa tra la Juventus e Vlahovic si è riaccesa a causa del suo possibile rinnovo. La società ha fatto un’offerta concreta e ha avviato nuovi incontri per convincerlo a restare. Vlahovic, che ha mostrato interesse a prolungare il contratto, valuta attentamente le proposte del club. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre le parti continuano a negoziare senza fretta. La situazione resta ancora in evoluzione.

