Calciomercato Inter Sommer o Martinez | chi sarà il secondo portiere nella stagione 2026 27?

La decisione tra Sommer e Martinez come secondo portiere per la stagione 202627 nasce dalla necessità di rafforzare la rosa, considerando le recenti voci di mercato. La scelta si concentra sulla copertura tra esperienza e giovani promesse, con la dirigenza che valuta attentamente le qualità di entrambi i candidati. La questione riguarda anche come questa decisione influenzerà la competitività della squadra durante l’intera annata. La risposta arriverà nelle prossime settimane.

Se proprio dovessimo trovare un punto se non debole, almeno interrogativo, nella squadra allenata da mister Chivu in questa stagione novantanove tifosi su cento risponderebbero indicando il portiere. Se pare cosa certa che nel 202627 il calciomercato dell’ Inter porterà in nerazzurro un nuovo numero uno, rimane il dubbio riguardo la L'articolo Calciomercato Inter, Sommer o Martinez: chi sarà il secondo portiere nella stagione 202627? proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. Avviati i contatti per il portiere argentinoL'Inter ha avviato i contatti per Dibu Martinez, portiere argentino considerato una possibile alternativa a Sommer.

Calciomercato Inter, nodo portiere: Sommer verso l’addio e due nomi sul tavoloIl calciomercato dell'Inter si concentra sul settore portieri, con Sommer in uscita e due opzioni sul tavolo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Vicario ha già aperto all'Inter: la trattativa e la richiesta del Tottenham; Romano: Inter, c’è un nome che faccio per giugno e che ha già dato apertura totale!; Serie A, Calciomercato Inter – Romano è sicuro: Vicario è il futuro; Inter, prossimo mercato grandi novità! Di Marzio: Colpo in porta, 2 nomi in difesa e in attacco….

Calciomercato Inter, c’è un nome in Pole per il post-Sommer: ecco di chi si trattaIl futuro della porta per il calciomercato Inter sembra avere finalmente un nome e un cognome: Guglielmo Vicario. Con Yann Sommer che si avvia verso la ... news-sports.it

Calciomercato Inter, Vicario si complica: nome nuovo tra i paliIl mercato dell'Inter è a caccia di un nuovo portiere. Dovesse sfumare Vicario del Tottenham si andrebbe su Tzolakis dell'Olympiacos ... interlive.it

Calciomercato Inter Le ultimissime - facebook.com facebook

Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani. Inter-Curtis, Milan-Mateta. Toro, c’è Marianucci x.com