Calciomercato Inter addio McKennie? Moretto | Manca solo la firma…

Weston McKennie lascia la Juventus perché l’Inter sta per completare il suo acquisto. La trattativa si avvicina alla conclusione, con la firma attesa nelle prossime ore. Il centrocampista statunitense, in scaden di contratto a fine giugno, ha già incontrato i dirigenti nerazzurri. La trattativa sembra arrivata al traguardo, dopo settimane di negoziati tra le due società. La conferma sulla firma potrebbe arrivare a breve.

Calciomercato Inter. Il futuro di Weston McKennie è ormai vicino a una definizione. Il centrocampista, il cui contratto con la Juventus scade il prossimo 30 giugno, era finito nel mirino di diversi club, tra cui l’ Inter, che aveva manifestato interesse per portarlo in nerazzurro. L’opportunità di un trasferimento a parametro zero aveva acceso i radar della società milanese, pronta a inserirsi nelle trattative con il giocatore e il suo entourage. Tuttavia, come riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, McKennie sarebbe ormai prossimo alla firma del rinnovo con la Juventus. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

