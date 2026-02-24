Calcio serie D Il Poggibonsi serra i ranghi Bertini | Serve compattezza

Il Poggibonsi ha deciso di rafforzare la sua compattezza, dopo aver raccolto pochi punti nelle ultime partite. Bertini ha sottolineato l’importanza di unione e concentrazione per migliorare la posizione in classifica. La squadra si prepara a sfidare il Grosseto allo Stefano Lotti, seguito dalla trasferta contro il Seravezza Pozzi, una formazione che lotta per le prime posizioni. La strada verso la risalita richiede impegno e determinazione.

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Il Poggibonsi serra i ranghi. Bertini: "Serve compattezza»

Affermazione preziosa per la risalita in classifica. Ma il Poggibonsi deve ancora moltiplicare gli sforzi in un momento della stagione in cui sono in programma le sfide con le grandi del raggruppamento: domenica allo Stefano Lotti sarà di scena il Grosseto e successivamente i Leoni dovranno confrontarsi in trasferta con il Seravezza Pozzi, compagine da podio. Ostacoli rilevanti su un cammino che permane complicato in direzione di lidi se possibile più tranquilli di una classifica dalle tante contendenti per uno spazio all'insegna della serenità. Senza pause, quindi, i giallorossi dalla loro terzultima piazza sono chiamati a insistere sull'acceleratore per cercare di mettere in mostra di nuovo il loro desiderio di rilancio anche nella difficoltà conosciute a più riprese lungo il cammino.