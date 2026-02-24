Calcio insulti e minacce Di Gregorio chiude account social

Michele Di Gregorio ha deciso di chiudere il suo account social dopo aver ricevuto insulti e minacce che hanno aumentato la tensione. La causa principale è l’ondata di commenti negativi provenienti dai tifosi, che hanno messo a dura prova il portiere. La situazione ha portato l’atleta a fare questa scelta drastica per tutelare la propria serenità. La decisione ha sorpreso molti, lasciando spazio a interrogativi sulla gestione della pressione nel calcio moderno.

Roma, 24 feb. (askanews) – Momento complicato per Michele Di Gregorio, che sta vivendo la fase più delicata da quando, nell’estate 2024, è approdato alla Juventus. Le ultime uscite contro Como e Inter non sono state all’altezza delle aspettative: due errori hanno favorito il vantaggio degli avversari, alimentando critiche e malumori attorno al portiere bianconero. Fin qui il campo. Poi, però, la situazione è degenerata. Dopo la sconfitta con i lariani, l’ex Monza ha deciso di chiudere i commenti sul proprio profilo Instagram, travolto da una valanga di insulti. Non solo attacchi personali, ma anche minacce rivolte ai familiari, un’escalation che ha superato il confine della contestazione sportiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

