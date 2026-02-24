Calcio il Torino presenta D’Aversa | Entusiasmo risaliremo

Roberto D’Aversa arriva al Torino dopo aver accettato la proposta del club, motivato dalla voglia di risollevare la squadra. Durante la presentazione, ha parlato di entusiasmo e di un progetto per risalire in classifica. I tifosi hanno accolto con entusiasmo la notizia, sperando in una svolta positiva. La squadra si prepara a cambiare passo sotto la sua guida, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni nelle prossime gare.

Roma, 24 feb. (askanews) – Giornata di presentazione allo stadio Grande Torino per Roberto D’Aversa a Torino. Il nuovo allenatore granata prende il posto di Marco Baroni, esonerato dopo il pesante 3-0 subito sul campo del Genoa domenica scorsa. Con lui anche il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo del club Gianluca Petrachi e proprio il numero uno del Toro ha preso la parola per primo: “D’Aversa l’ho sempre apprezzato molto, soprattutto il suo percorso al Parma. Abbiamo avuto poca continuità e alcune fiammate. Il bilancio è negativo e l’ambiente non è dei più favorevoli. Ma la squadra deve trovare al suo interno forza e motivazioni per ribaltare la situazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

