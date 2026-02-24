Cairo | L' esonero di un allenatore è sempre un dispiacere la responsabilità non è solo di Baroni

Cairo sostiene che l’esonero di un allenatore rappresenta sempre un momento difficile, attribuendo la responsabilità a più figure e non solo a Baroni. Durante l’evento di presentazione di Roberto D’Aversa, l’imprenditore ha spiegato che le decisioni sul cambio in panchina coinvolgono l’intera società e non sono mai semplici. La serata ha visto anche un pubblico in fermento, curioso di vedere come cambieranno le cose in campo.

In occasione dell’evento di presentazione del nuovo allenatore, si è respirata un’atmosfera di sentimenti contrastanti. Urbano Cairo ha espresso grande stima per **Roberto D’Aversa**, riconoscendone il valore e il percorso professionale sviluppato soprattutto nel Parma. La sua attenzione verso il nuovo tecnico è palpabile, riconoscendo la sua determinazione e capacità di portare avanti progetti importanti nel calcio. Durante la conferenza, Cairo ha ribadito che la scelta di affidare la squadra a D’Aversa nasce dall’apprezzamento personale e professionale per la sua carriera. Ha sottolineato di aver sempre seguito con interesse il percorso del tecnico, elogiandone la determinazione e la volontà di raggiungere risultati ambiziosi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Torino, Cairo sincero: «L’esonero di un allenatore è sempre un dispiacere, il responsabile non è solo Baroni! Su D’Aversa…»Urbano Cairo ha annunciato che l’esonero di un allenatore provoca sempre dispiacere, sottolineando che la responsabilità non ricade solo su Baroni.

La crisi del Torino: Cairo e Petrachi valutano l’esonero di Baroni. Gli scenari e lo spettro della zona retrocessioneIl Torino rischia di cambiare allenatore dopo la sconfitta contro il Genoa, che ha portato la squadra in zona retrocessione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La crisi del Torino: Cairo e Petrachi valutano l’esonero di Baroni; Torino, Cairo ha deciso per l’esonero di Baroni: il sostituto è già pronto; Torino allo sbando, Cairo contestato: paga solo Baroni, arriva D’Aversa; Toro, gli esoneri dell’era Cairo: da De Biasi a Baroni, storia di un cerchio che si riapre.

Torino, il presidente Urbano Cairo interviene in conferenza stampa prima della presentazione del nuovo allenatore Roberto D’AversaTorino, il presidente Urbano Cairo interviene in conferenza stampa prima della presentazione del nuovo allenatore Roberto D’Aversa Durante la presentazione di D’Aversa, Cairo ha espresso sentimenti mo ... calcionews24.com

La conferenza stampa del presidente granata per la presentazione del nuovo allenatore del Torino Roberto D’AversaLa conferenza stampa del presidente granata per la presentazione del nuovo allenatore del Torino Roberto D'Aversa ... toro.it

#Cairo: “Ho sempre apprezzato #DAversa. #Baroni Annunciare l’esonero di un mister è un dispiacere” x.com

Il #Torino volta pagina: dopo il ko per 3-1 contro il Genoa, il club ha ufficializzato l’esonero di Marco Baroni. Una gestione difficile, segnata da 47 gol subiti in 26 gare, che ha spinto Urbano Cairo al cambio immediato. Al suo posto arriva Roberto D’Aversa, ch - facebook.com facebook