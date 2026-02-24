Cade dall'albero mentre pota gli ulivi e sbatte la testa su un muretto | la vittima è Franco Ferrante

Franco Ferrante è morto dopo essere caduto dall'albero mentre potava gli ulivi e aver sbattuto la testa contro un muretto. La causa dell'incidente è stata una perdita di equilibrio durante il lavoro, che lo ha portato a cadere improvvisamente. Appassionato di bici, volontario e amante delle passeggiate in natura, Ferrante aveva 39 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e familiari. La comunità si stringe intorno alla sua famiglia in questo momento difficile.

Appassionato di bici, volontario e grande camminatore, Franco Ferrante è morto ieri all'età di 39 anni. Fatale una caduta dall'albero mentre potava gli ulivi.