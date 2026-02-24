Cade da tre metri mentre rifornisce una cisterna | operaio di 57 anni ferito gravemente

Un operaio di 57 anni è caduto da tre metri mentre riforniva una cisterna in una ditta di Balerna, nel Canton Ticino. La causa dell’incidente è stata una perdita di equilibrio durante le operazioni. L’uomo è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale con ferite gravi. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. La società ha già avviato le verifiche interne sulla sicurezza sul lavoro.

Infortunio sul lavoro nel Canton Ticino, a Balerna. L’uomo, cittadino italiano residente in Italia, è precipitato mentre riforniva di carburante un camion cisterna ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Infortunio sul lavoro questa mattina a Balerna, nel Canton Ticino. Poco dopo le 9.30, in via Luigi Favre, presso una ditta attiva nella distribuzione di materie prime, un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, l’uomo – cittadino italiano residente in Italia – stava rifornendo di carburante un camion cisterna a un’altezza di circa tre metri. 🔗 Leggi su Quicomo.it Mantova, cade da un ponteggio alto 4 metri in un cantiere edile: ferito operaio di 48 anniQuesta mattina a Mantova un operaio di 48 anni è caduto da un ponteggio alto 4 metri mentre lavorava in un cantiere edile. Temi più discussi: Scivola dalla seggiovia e cade da tre metri: ferita una bambina di 5 anni; Cade da tre metri mentre rifornisce una cisterna: operaio di 57 anni ferito gravemente; Balerna, 57.enne cade da tre metri e si ferisce in modo serio; Bimba scivola dalla seggiovia e cade da 3 metri. Cade dall’altezza di tre metri: ferito un operaio italiano a BalernaL'uomo, 57 anni, stava effettuando il rifornimento a un camion quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo. Ricoverato in condizioni serie ... varesenews.it Cade da tre metri mentre rifornisce una cisterna: operaio di 57 anni ferito gravementeInfortunio sul lavoro nel Canton Ticino, a Balerna. L’uomo, cittadino italiano residente in Italia, è precipitato mentre riforniva di carburante un camion cisterna ed è stato trasportato in elicottero ... quicomo.it Cede la ringhiera della scuola, bimbo di 9 anni cade da 4 metri Lo scorso settembre, a Genova, un bambino di sette anni era caduto da un terrazzino del secondo piano di una scuola di Voltri #agi x.com Cede la ringhiera della scuola, bimbo di 9 anni cade da 4 metri Lo scorso settembre, a Genova, un bambino di sette anni era caduto da un terrazzino del secondo piano di una scuola di Voltri #agi - facebook.com facebook