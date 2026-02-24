Cabinovia | anche Noi Moderati dice no il progetto sembra un affare di pochi

Noi Moderati si oppone alla cabinovia urbana, ritenendo che il progetto favorisca solo pochi interessi. L'assessore Giorgio Rossi aveva già espresso dubbi, e ora anche il partito si schiera contro, evidenziando come l’opera coinvolga principalmente figure vicine alla giunta Dipiazza. La discussione si concentra sulla reale utilità della cabinovia e sui rischi di favoritismi politici. La questione rimane aperta, mentre le opinioni divergono sulla sua realizzazione.

Forza Italia tutta, l'assessore Giorgio Rossi e ora anche Noi Moderati: la cabinovia urbana fortemente voluta dalla giunta Dipiazza sembra ormai essere un affare che interessa, politicamente parlando, ai pochi rimasti ancora convinti dell'utilità dell'opera. Dopo il voto contrario degli azzurri in consiglio comunale, ribadito sulle colonne de Il Piccolo da Alberto Polacco, Michele Babuder e Sandra Savino, e il recente intervento di Rossi - che però non ha mai fatto mistero rispetto alla contrarietà sul progetto -, ora arrivano anche le dichiarazioni di Renzo Tondo, leader in Fvg di Noi Moderati.