Business dei rifiuti dissequestrato impianto dell' imprenditore casertano

Giuseppe Figari, imprenditore di Villa Literno, ottiene il dissequestro del suo impianto di gestione rifiuti e dei mezzi aziendali. La decisione arriva dopo che i carabinieri del Noe avevano sequestrato l’impianto nell’ambito di un’indagine sulle presunte attività illecite di smaltimento e fatturazione fraudolenta. Il proprietario aveva già sostenuto di operare nel rispetto delle normative. Il procedimento giudiziario continua a seguire il suo corso.

Il tribunale del Riesame di Salerno ha accolto l’istanza del difensore di Figari, l’avvocato Mario Griffo, e disposto il dissequestro dei beni finiti sotto chiave nel corso del blitz del 29 gennaio scorso. Sia l’impianto sia i mezzi sono tornati nella titolarità di Figari. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero smaltito illecitamente rifiuti speciali, pericolosi e non, provenienti da impianti tra Napoli e Caserta, per ottenere un ingiusto risparmio sui costi di gestione. Il traffico si sarebbe articolato in tre flussi: conferimento improprio allo Stir di Battipaglia, abbandono in siti anche di pregio naturalistico fuori regione e interramento a Roccadaspide, in un’area legata a un’azienda di maiali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Terra dei Fuochi, al via la rimozione dei rifiuti in 17 siti del casertano e a Ponte RiccioGiuseppe Vadalà ha dato il via alla rimozione dei rifiuti in 17 aree del casertano, un intervento che mira a ripulire le zone più colpite dalla presenza di discariche abusive.

Sanzioni per oltre 9mila euro e una denuncia: blitz dei forestali e dell'ispettorato del lavoro in un impianto di rifiuti in Val di SangroUn'operazione dei forestali e dell'ispettorato del lavoro in un impianto di rifiuti in Val di Sangro ha portato a sanzioni superiori ai 9.