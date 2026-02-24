Buruk a Sky alla vigilia di Juve Galatasaray | Non è ancora finita I bianconeri restano una squadra forte Osimhen? Vi svelo le sue condizioni

Buruk ha commentato a Sky Sport prima di Juventus-Galatasaray, sottolineando che la squadra turca non si arrende e può ancora competere. Ha detto che i bianconeri rimangono una formazione difficile da affrontare, nonostante le sfide recenti. Ha anche aggiornato sullo stato di Osimhen, spiegando le sue condizioni attuali. La partita si avvicina e le aspettative sono alte tra i tifosi delle due squadre.

Buruk alla vigilia di Juve Galatasaray ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando le difficoltà del ritorno di Champions League a Torino. Okan Buruk alla vigilia della sfida del suo Galatasaray contro la Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando tutte le insidie della sfida. QUALIFICAZIONE – « Non è ancora finita. Abbiamo vinto la prima partita ma c’è ancora una gara molto importante e difficile, come quella di domani. Sappiamo di affrontare una squadra forte, che non ha giocato molto bene la prima partita, ma ora saranno in casa. Spalletti è un grande allenatore e sappiamo di non essere ancora passati ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Chiellini a Sky dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray squadra forte, sul mercato non ci sono novità ma le avrete. Su Osimhen alla Juve…» Giorgio Chiellini commenta i sorteggi dei playoff di Champions e non nasconde le difficoltà.

Galatasaray Juve, parla Buruk: «Contro i bianconeri ci aspetta una partita diversa e un avversario forte»Buruk, allenatore del Galatasaray, ha spiegato che la sfida contro la Juventus sarà diversa dal solito perché i bianconeri hanno mostrato un modulo più aggressivo nelle ultime partite.

Il tecnico del Galatasaray Okan Buruk ha parlato così a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Juventus in Champions League. I turchi partono da un vantaggio di ben tre gol dopo il

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di ritorno con la Juventus

