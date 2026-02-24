Buruk a Sky alla vigilia di Juve Galatasaray | Non è ancora finita I bianconeri restano una squadra forte Osimhen? Vi svelo le sue condizioni

Buruk ha commentato a Sky Sport prima di Juventus-Galatasaray, sottolineando che la squadra turca non si arrende e può ancora competere. Ha detto che i bianconeri rimangono una formazione difficile da affrontare, nonostante le sfide recenti. Ha anche aggiornato sullo stato di Osimhen, spiegando le sue condizioni attuali. La partita si avvicina e le aspettative sono alte tra i tifosi delle due squadre.

Buruk alla vigilia di Juve Galatasaray ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando le difficoltà del ritorno di Champions League a Torino. Okan Buruk alla vigilia della sfida del suo Galatasaray contro la Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando tutte le insidie della sfida. QUALIFICAZIONE – « Non è ancora finita. Abbiamo vinto la prima partita ma c’è ancora una gara molto importante e difficile, come quella di domani. Sappiamo di affrontare una squadra forte, che non ha giocato molto bene la prima partita, ma ora saranno in casa. Spalletti è un grande allenatore e sappiamo di non essere ancora passati ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

