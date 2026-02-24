Bullismo il questore incontra gli studenti dopo il ' pestaggio' di due ragazzi

Il questore di Caserta, Andrea Grassi, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Mondragone 1 dopo un episodio di bullismo che ha coinvolto due ragazzi. La causa è stata la violenza tra pari, che ha portato a un confronto diretto con gli studenti sul tema della cultura digitale. Durante l’incontro, il questore ha spiegato l’importanza di rispettare gli altri online e ha ascoltato le loro opinioni sulla prevenzione. La discussione si è conclusa con un impegno condiviso.

Contrasto al bullismo. Presso l'Istituto Scolastico 'Mondragone 1', il questore di Caserta Andrea Grassi ha partecipato all'incontro promosso da Unicef Caserta sul tema della cultura digitale. Alla presenza di referenti della polizia postale e di giovani atleti delle Fiamme Oro, gli studenti sono stati sensibilizzati al contrasto al cyberbullismo e a un uso consapevole e sicuro della rete internet. Un incontro che arriva proprio dopo il pestaggio di due ragazzi, di 17 e 19 anni, da parte di un branco di coetanei avvenuto nei giorni scorsi proprio a Mondragone. Ed ecco che l'incontro con gli studenti assume una valenza sociale diversa in un momento e in un contesto in cui la violenza tra e verso i giovani segna una preoccupante escalation. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Bassano, 15enne aggredito da due ragazzi: pestaggio documentato, paura e precedenti episodi di bullismo.Un quindicenne di Bassano del Grappa è stato aggredito da due ragazzi fuori dalla scuola.

Stop a bullismo e cyberbullismo: l’ispettore di polizia incontra gli studenti della Veneziano-NovelliQuesta mattina all’istituto Veneziano-Novelli di Monreale si è svolto un incontro tra gli studenti e l’ispettore Luigi Lombardo.

Stop bullismo, la Polizia di Stato incontra gli studentiNei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha incontrato studenti e genitori in occasione di un evento organizzato dall’Istituto Comprensivo F. Ulivi di Poggio Moiano, nell’ambito del progetto Bullismo ... rietinvetrina.it

Tu con chi ti schieri? Il questore Panvino incontra gli studenti del ‘Pertini’ di CrotoneAll' istituto Pertini di Crotone confronto aperto con gli studenti sui temi della legalità, della sicurezza e del pensiero critico. ilcrotonese.it

Un nodo che unisce una rete che protegge. Anche quest’anno all’istituto Della Corte - Vanvitelli si è tenuto un incontro volto alla sensibilizzazione dei ragazzi ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo ed ha visto come protagonisti le forze dell’ordine sia dell’ - facebook.com facebook