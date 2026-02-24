Buffon elogia ancora Pio Esposito | Con uno così non si scherza | ha qualcosa

Gianluigi Buffon ha lodato ancora Pio Esposito, evidenziando il suo talento e il suo potenziale. La sua attenzione si concentra sulla crescita del giovane attaccante, che ha già dimostrato di avere qualità importanti. Buffon ha detto che con un giocatore così non si può sottovalutare, perché possiede caratteristiche uniche. La sua opinione rafforza l'idea che Esposito abbia un futuro promettente nel calcio.

Buffon. Gianluigi Buffon, team manager della Nazionale Italiana, ha parlato al podcast La Tripletta de La Gazzetta dello Sport della crescita di Francesco Pio Esposito, sottolineando il suo grande potenziale. “ Con un dirigente molto importante italiano ridevamo perché su Esposito abbiamo cominciato a scambiarci messaggi a dicembre 2024 “, ha raccontato Buffon, ricordando i primi segnali del talento dell’attaccante quando era ancora allo Spezia. Era ancora in Liguria e ci siamo detti: “ Cavolo, con uno così non si scherza, ha qualcosa “, continua Buffon. Lui mi disse: “ Io è da tre mesi che lo dico”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

