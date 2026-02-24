Buffon e l' aneddoto sul 2006 | Rischiai la semifinale per il ping pong

Gigi Buffon ha ricordato come una partita di ping pong abbia quasi compromesso la sua partecipazione alla semifinale del Mondiale 2006. La causa è stata una reazione nervosa dopo la sconfitta contro Barone durante un allenamento con la Nazionale, nel ritiro prima delle semifinali. Il portiere ha rischiato di infortunarsi a un piede durante la sfida con il compagno di squadra. La storia si è verificata proprio in quel momento cruciale per il cammino azzurro.

Una delle storie più belle del calcio italiano ha rischiato di essere compromessa per colpa. di una partita di ping pong! Lo ha raccontato Gigi Buffon nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo): durante una sfida con Barone nel ritiro della Nazionale alla vigilia della semifinale del Mondiale 2006, il portiere azzurro ha rischiato di infortunarsi a un piede dopo aver reagito malamente alla sconfitta subita contro il suo compagno di squadra.