Buffon difende Di Gregorio | Un turno di riposo non è bocciatura

Gianluigi Buffon interviene per difendere Di Gregorio, dopo che alcuni hanno criticato la sua assenza in campo. La scelta di concedergli un turno di riposo ha scatenato diverse reazioni tra tifosi e analisti. Il portiere storico della Juventus sottolinea che questa decisione non significa bocciatura, ma fa parte di un piano di gestione del reparto. La discussione sulla sua posizione continua a coinvolgere appassionati e addetti ai lavori.

Il ponte ideale tra il passato glorioso e il presente travagliato della porta bianconera si materializza nelle parole di Gianluigi Buffon. Nella mattinata di oggi, il capo delegazione della Nazionale ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, ergendosi a scudo di Michele Di Gregorio. In una fase in cui l'ex estremo difensore del Monza è finito nel mirino di una violenta deriva social e di critiche tecniche feroci, l'investitura di Buffon punta a stemperare la tensione, suggerendo una gestione psicologica oculata per preservare l'integrità del patrimonio tecnico della Juventus.