Bufera sull' appalto della Bit di Milano | Allestimento dello stand Sicilia affidato al consulente di Schifani

Da messinatoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assegnazione dell'appalto per l’allestimento dello stand Sicilia alla Bit di Milano ha suscitato polemiche. La causa risiede nella scelta di affidare il lavoro a un consulente vicino al presidente della Regione, generando sospetti di favoritismo. La decisione ha sollevato dubbi tra gli altri operatori del settore, che chiedono maggiore trasparenza nel procedimento. La vicenda continua a far discutere e apre un dibattito sulla gestione delle gare pubbliche.

Interrogazione del Pd all'Ars che ipotizza il conflitto di interessi: "Anomalie nella procedura di assegnazione. Ad aggiudicarsi la gara due società che hanno rapporti con la Regione". Elvira Amata: "Farò una verifica con gli uffici" Bufera sull'assegnazione del servizio di allestimento dello stand (e servizi connessi) della Regione alla Bit di Milano. A finire nell'occhio del ciclone è la gara indetta dall'assessorato al Turismo, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando con cui è stato affidato l'incarico a due società che hanno già rapporti con l'amministrazione regionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Presentato lo stand Abruzzo della fiera del turismo Bit in programma a MilanoQuesta mattina è stato presentato lo stand della Regione Abruzzo alla fiera del turismo Bit di Milano.

Argomenti correlati

Bufera sull'appalto della Bit di Milano: Allestimento dello stand Sicilia affidato al consulente di Schifani; Più di un milione di euro per stabilire il compenso dei dirigenti. È bufera in Ama; Porto nella bufera, consiglieri in regione: C’è il rischio truffa; Tempesta di neve a New York, cancellati 5.000 voli. Scuole chiuse, alberi abbattuti e giù le linee elettriche.

bufera sull appalto dellaBufera sull'appalto della Bit di Milano: Allestimento dello stand Sicilia affidato al consulente di SchifaniInterrogazione del Pd all'Ars che ipotizza il conflitto di interessi: Anomalie nella procedura di assegnazione. Ad aggiudicarsi la gara due società che hanno rapporti con la Regione. Elvira Amata: ... palermotoday.it