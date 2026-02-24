Bufera sull' appalto della Bit di Milano | Allestimento dello stand Sicilia affidato al consulente di Schifani

L'assegnazione dell'appalto per l’allestimento dello stand Sicilia alla Bit di Milano ha suscitato polemiche. La causa risiede nella scelta di affidare il lavoro a un consulente vicino al presidente della Regione, generando sospetti di favoritismo. La decisione ha sollevato dubbi tra gli altri operatori del settore, che chiedono maggiore trasparenza nel procedimento. La vicenda continua a far discutere e apre un dibattito sulla gestione delle gare pubbliche.

Interrogazione del Pd all'Ars che ipotizza il conflitto di interessi: "Anomalie nella procedura di assegnazione. Ad aggiudicarsi la gara due società che hanno rapporti con la Regione". Elvira Amata: "Farò una verifica con gli uffici" Bufera sull'assegnazione del servizio di allestimento dello stand (e servizi connessi) della Regione alla Bit di Milano. A finire nell'occhio del ciclone è la gara indetta dall'assessorato al Turismo, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando con cui è stato affidato l'incarico a due società che hanno già rapporti con l'amministrazione regionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Presentato lo stand Abruzzo della fiera del turismo Bit in programma a MilanoQuesta mattina è stato presentato lo stand della Regione Abruzzo alla fiera del turismo Bit di Milano. Argomenti correlati Bufera sull'appalto della Bit di Milano: Allestimento dello stand Sicilia affidato al consulente di Schifani; Più di un milione di euro per stabilire il compenso dei dirigenti. È bufera in Ama; Porto nella bufera, consiglieri in regione: C’è il rischio truffa; Tempesta di neve a New York, cancellati 5.000 voli. Scuole chiuse, alberi abbattuti e giù le linee elettriche. Bufera sull'appalto della Bit di Milano: Allestimento dello stand Sicilia affidato al consulente di SchifaniInterrogazione del Pd all'Ars che ipotizza il conflitto di interessi: Anomalie nella procedura di assegnazione. Ad aggiudicarsi la gara due società che hanno rapporti con la Regione. Elvira Amata: ... palermotoday.it Bufera sull'appalto della Bit di Milano: "Allestimento dello stand Sicilia affidato al consulente di Schifani" ift.tt/oWD5jtY x.com È bufera sulla psicologa Valentina Garrapetta, che sta assistendo la consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli nei test su Catherine Birmingham, sul marito Nathan Trevallion e sui loro tre figli #Palmoli #Chieti - facebook.com facebook