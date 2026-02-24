Bufera sul rapper italo-tunisino Sayf | Pubblicità occulta

Sayf, rapper italo-tunisino, ha suscitato polemiche per aver inserito pubblicità occulta nel suo nuovo brano, creando scompiglio tra gli spettatori e i critici musicali. La sua performance ha attirato l’attenzione per alcuni dettagli nascosti che sembrano promuovere prodotti senza segnalare chiaramente la natura pubblicitaria. La vicenda ha acceso discussioni sui limiti dell’autenticità artistica e sulle regole da rispettare in scena. La sua presenza rimane al centro del dibattito.

© Iltempo.it - Bufera sul rapper italo-tunisino Sayf: "Pubblicità occulta"

È il grande giorno all'Ariston. Non sono ancora risuonate le prime note, ma sul green carpet del Festival di Sanremo già brillano i primi diamanti. Non i cantanti, ma quello che indossano. Come da tradizione, le polemiche anticipano la musica e la prima dell'edizione 2026 riguarda l'outsider emergente Sayf e il suo arsenale di gioielli: collane, bracciali e orecchini in oro giallo e diamanti della collezione Tiffany Titan, disegnata da Pharrell Williams per Tiffany & Co. I prezzi li riporta il quotidiano La Repubblica: quasi 50 mila euro per la collana, 17 mila per il bracciale, 4.500 per gli orecchini, per un ammontare di oltre 71 mila euro indosso.