Bufale a Sanremo | musica per il latte esperimento unico in stalla

Una bufala diventa protagonista a Torcino di Capua, in provincia di Caserta, dove 250 animali stanno ricevendo attenzioni insolite. La causa è un esperimento che mira a trasformare il latte di bufala in musica, attirando l’interesse di curiosi e appassionati. Le bufale vengono ascoltate con strumenti particolari, sperando di ottenere suoni unici. Questa iniziativa insolita sta già facendo parlare tra gli addetti ai lavori e i visitatori della zona.

In una stalla di Torcino di Capua, in provincia di Caserta, 250 bufale mediterranee italiane stanno per diventare le critiche più inattese del Festival di Sanremo. Le fattorie Garofalo, primo allevatore al mondo di bufale di questa razza e primo produttore di mozzarella di bufala campana, hanno deciso di sottoporre i loro animali a un esperimento unico: ascoltare le 30 canzoni in gara. L’obiettivo è osservare come la musica influenzi il comportamento degli animali, con un occhio di riguardo alla produzione di latte. L’iniziativa, che prenderà il via nelle prossime ore, prevede la riproduzione dei brani in gara in fasce orarie specifiche e a volume contenuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu Sanremo in stalla, 250 bufale ascolteranno i brani in garaSanremo in stalla, 250 bufale ascoltano i brani in gara, a causa di un'iniziativa innovativa promossa in provincia di Caserta. Paola Iezzi, regina della scena (e per la prima volta fa uno show da sola): “Iezz we can, il mio esperimento in musica”Paola Iezzi ha portato in scena il suo primo show da solista a Milano. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: La musica del Festival di Sanremo allieta le bufale di Fattorie Garofalo; Le canzoni del Festival saranno ascoltate anche dalle bufale casertane; Casa Sanremo Chateau d’Ax alza il sipario: inaugurazione con Carlo Conti e due settimane di eventi; Lo scrittore Giuseppe Tecce protagonista a Sanremo Writers con L’Inaffondabile. Le canzoni di Sanremo in stalla: 250 bufale ascolteranno i brani. Così producono più latteGli animali a Sanremo, nei testi, non sono di certo una novità: la colomba e le papere di Nilla Pizzi, il coniglio dal muso nero di Marcella Bella, la scimmia nuda che ballava con Gabbani. E quest’ann ... repubblica.it Sanremo in stalla, 250 bufale ascolteranno i brani in garaL'esperimento si basa su studi di settore che hanno evidenziato l'effetto della musica sulla produzione di latte ... adnkronos.com Le canzoni di Sanremo in stalla: 250 bufale ascolteranno i brani. “Così producono più latte” x.com Da qualche parte, mentre l’Italia ascolta Sanremo, qualcuno lo fa ascoltare alle bufale. Succede a Capua. In stalla. Non per spettacolo, ma per osservare se la musica può incidere su calma, comportamento e produzione di latte. Un esperimento controllato, sil - facebook.com facebook