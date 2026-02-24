Bucata la fognatura in via Forte Tomba | SS12 chiusa da martedì sera

Una ditta privata ha causato una perdita nella rete fognaria di via Forte Tomba, provocando la chiusura della SS12 da martedì sera. Durante i lavori di inserimento di un cavo in fibra ottica, gli operai hanno accidentalmente perforato le tubature, creando una fuoriuscita di liquami. La strada rimane chiusa per permettere le riparazioni e limitare i rischi per la viabilità. Sul posto sono intervenuti i tecnici per gestire l’emergenza.

A seguito di un guasto provocato da una impresa privata per un innesto di fibra ottica è stata bucata la fognatura su via Forte Tomba a Verona. La polizia locale ha pertanto valutato la chiusura della SS12, con deviazioni su San Giovanni Lupatoto. Da martedì sera sarà interrotta al traffico via Belfiore. Deviazioni previste in zona anche per il trasporto pubblico locale. Sul posto la polizia locale che gestirà la già complessa situazione viabilistica nella zona Sud di Verona. VeronaSera è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita! 🔗 Leggi su Veronasera.it Messina, via Alessi chiusa per lavori fognatura: traffico modificato e senso unico alternato tra lunedì e martedì.A Messina, via Alessi rimane chiusa da lunedì a martedì a causa dei lavori di riparazione delle tubature fognarie. Il Grecale non dà tregua: vento forte, allerta gialla estesa a tutto martedìIl vento Grecale continuerà a soffiare con intensità significativa su gran parte della Toscana, provocando raffiche che persisteranno nelle prossime ore.