Brutta aria in Rai l’azienda vuole Stefano De Martino a Sanremo ma Carlo Conti non è d’accordo | che succede?

Stefano De Martino rischia di non partecipare a Sanremo perché Carlo Conti si oppone. La causa è il desiderio della Rai di coinvolgere il ballerino nella prossima edizione, ma il conduttore storico della manifestazione preferisce un altro approccio. La tensione tra i due si fa sentire, mentre l’azienda cerca di mediare tra le diverse opinioni. La situazione resta ancora da definire, con i fan che aspettano una decisione definitiva.

Il dopo- Festival di Sanremo è già cominciato, e non in modo silenzioso. Carlo Conti ha ribadito più volte che l'edizione 2026 sarà la sua ultima alla guida della kermesse. Una scelta che avrebbe spinto i vertici Rai a muoversi con largo anticipo per individuare il successore. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c'è quello di Stefano De Martino, protagonista di indiscrezioni sempre più fitte. Ma il passaggio di testimone non sarebbe così lineare come sembra. La Rai non ha dubbi: Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027. Da mesi il nome di De Martino viene accostato all'Ariston. Secondo quanto riportato da Dagospia, ci sarebbero stati incontri riservati tra il conduttore, il suo entourage, Fabrizio Ferraguzzo e alcuni dirigenti Rai.

