Bruno Calvani – la luce sull’antico

Bruno Calvani ha influenzato la scultura italiana del Novecento, creando opere ispirate alla tradizione e alla natura. La mostra retrospettiva, organizzata dalla Cooperativa Armida, mette in mostra oltre sessanta pezzi, tra bozzetti e sculture definitive. La rassegna intende far conoscere meglio il percorso artistico del maestro e il suo contributo al panorama culturale locale. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese, offrendo un’opportunità di approfondimento sulla sua arte.

La mostra retrospettiva dedicata a Bruno Calvani nasce su ideazione della Cooperativa Armida, che ne cura l'intera organizzazione e il progetto culturale, con l'obiettivo di restituire alla comunità la figura e le opere di uno degli artisti più significativi della scultura italiana del Novecento.Il progetto è realizzato con il contributo del Comune di Mola di Bari, con il sostegno della Regione Puglia – Puglia Culture, il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e Poli Biblio-Museali di Bari e curato da Massimo Guastella, docente di Storia dell'Arte Contemporanea presso l'Università del Salento.