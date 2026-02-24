Brugherio ha un nuovo parcheggio gratuito | l' inaugurazione

Brugherio ha aperto un nuovo parcheggio gratuito con 94 posti, per rispondere alle esigenze di chi vive e lavora in città. La decisione nasce dalla crescente richiesta di spazi di sosta nelle zone centrali, spesso congestionate. L'area si trova nell’ex spazio dell’ex Sporting Edilnord, vicino ai principali punti di interesse. La struttura è stata realizzata in tempi rapidi, offrendo ora ai cittadini un’alternativa comoda e senza costi.

Dopo tanta attesa è stata inaugurato oggi, 24 febbraio, il nuovo parcheggio gratuito da 94 posti auto nell'area ex Sporting Edilnord a Brugherio. Il sogno imprenditoriale di Silvio Berlusconi da giovane che ospitava piscina e club house dell'Edilnord, era diventato ormai una zona abbandonata e degradata. Motivo per cui l'amministrazione comunale si era mossa per portare a nuova vita la zona trovando un finanziamento di mezzo milione di euro da parte della regione Lombardia che aveva messo come condizioni che l’opera avesse interesse pubblico. E in una zona da sempre carente di parcheggi, calzava a pennello. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

