Brooklyn Beckham il video contro Nicola Peltz piace al fratello Romeo | Il problema in famiglia è lei

Brooklyn Beckham ha pubblicato un video che mostra tensioni con Nicola Peltz, attirando l’attenzione di suo fratello Romeo. La scena rivela un conflitto tra Brooklyn e Nicola, accusata di creare problemi in famiglia. Romeo ha commentato pubblicamente, sostenendo che il vero problema è lei. La discussione si è diffusa sui social, alimentando le speculazioni sulla crisi tra i Beckham e la nuora. La vicenda continua a far parlare di sé sui media e tra i fan.

© Dilei.it - Brooklyn Beckham, il video contro Nicola Peltz piace al fratello Romeo: “Il problema in famiglia è lei”

Negli ultimi mesi il rapporto tra Brooklyn Beckham e i suoi celebri genitori, David e Victoria Beckham, sembra essersi trasformato in una delle saghe familiari più osservate del mondo dello showbiz. Tra assenze "casuali" ad eventi di famiglia, messaggi social interpretati dai fan e silenzi che pesano più di mille dichiarazioni, la distanza appare sempre più evidente. Al centro dei rumors del momento, ancora una volta, c'è la moglie di Brooklyn, Nicola Peltz, spesso indicata come possibile motivo delle tensioni familiari. L'ultimo elemento ad accendere gli animi è stato un video pubblicato da un influencer che ha scaricato, senza troppi complimenti, gran parte delle responsabilità della faida familiare dei Beckham proprio su Nicola, raccogliendo l'approvazione nientemeno che di Romeo Beckham.