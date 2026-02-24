Brain Gym | il cervello va in palestra e riscopre velocità e concentrazione

Il Brain Gym ha guadagnato attenzione perché aiuta a migliorare velocità e concentrazione, grazie a esercizi mirati. La scoperta deriva dalle recenti ricerche sulla neuroplasticità, che dimostrano come il cervello possa adattarsi e cambiare anche in età adulta. Molti utenti segnalano miglioramenti nelle attività quotidiane e nelle prestazioni mentali. Ora, sempre più persone si dedicano a queste pratiche per mantenere attivo e agile il proprio cervello.

Allenare il cervello come si allena un muscolo non è più una metafora. Negli ultimi anni la ricerca sulla neuroplasticità ha dimostrato che il sistema nervoso mantiene la capacità di modificarsi anche in età avanzata. Studi pubblicati su riviste come The Lancet e JAMA Neurology hanno evidenziato che attività fisica regolare e stimolazione cognitiva riducono il rischio di declino cognitivo e rallentano la perdita di autonomia negli over 65. In questo scenario si inserisce la Brain Gym, un protocollo di allenamento che combina esercizi motori e compiti mentali in un unico percorso a intensità variabile.

