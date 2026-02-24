Bracconaggio a Pianoro cacciatore denunciato dai vigili dopo l' inseguimento nel bosco

Un cacciatore di frodo è stato denunciato dai vigili dopo un inseguimento nel bosco di Pianoro, causato dall'irregolarità dell’attività di caccia. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato l'arma senza licenza e l’hanno sequestrata, impedendo ulteriori azioni illegali. L'operazione mira a tutelare la fauna locale e prevenire il bracconaggio nel territorio. La vicenda evidenzia come le forze dell’ordine siano impegnate nella lotta contro le attività illegali nel parco.

Un cacciatore di frodo è stato denunciato e la sua arma posta sotto sequestro a seguito di un’operazione antibracconaggio condotta dalla polizia locale della Città metropolitana nel territorio di Pianoro. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre si dedicava alla caccia alla lepre in un periodo di divieto generale, essendo la stagione venatoria per questa specie ufficialmente chiusa dal mese di dicembre. Oltre al fucile, i vigili hanno sequestrato anche la selvaggina illecitamente abbattuta. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un ordinario servizio di vigilanza per la tutela del patrimonio faunistico e dell’ambiente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

