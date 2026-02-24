Un uomo di 36 anni, senza fissa dimora e di origine ghanese, ha provocato una colluttazione e intimidazioni nel piazzale Artioli di Reggiolo, dopo aver aggredito un cliente del supermercato. La causa dell’alterco riguarda una richiesta di sicurezza da parte dei presenti, che ha portato l’uomo a reagire con violenza, brandendo una spranga di ferro. Ora, oltre alle accuse di percosse, rischia di essere denunciato anche per detenzione di armi e strumenti da scasso.

Alle proteste e alle richieste di sicurezza, ora si aggiunge anche una formale denuncia – per percosse, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere – nei confronti di un uomo di origine ghanese, di 36 anni, senza fissa dimora che nei giorni scorsi ha aggredito il cliente di un supermercato, in piazzale Artioli a Reggiolo, prima picchiando e poi minacciando poi i presenti con una spranga in ferro che teneva in mano. Un episodio che il Carlino ha raccontato nei giorni scorsi, raccogliendo pure le comprensibili preoccupazioni di cittadini e commercianti di fronte ad atteggiamenti minacciosi che lo stesso giovane straniero risulta aver manifestato anche altre volte, nel recente passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Dieci anni di botte, minacce e offese: la madre denuncia il figlio

Furto dall’auto, minacce al proprietario e botte ai poliziotti: arrestato 24enne violento in via Torriani a ComoLa polizia di Como ha arrestato un 24enne algerino senza fissa dimora, accusato di tentato furto aggravato, resistenza e violenza ai danni di agenti, oltre a irregolarità sul territorio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Botte e minacce nel piazzale. Arriva la denuncia per il violento; Ti taglio la giugulare. Dopo vent’anni di botte e minacce, padre denuncia il figlio: arrestato; Minacce alla moglie: Brucio la casa. Poi botte e insulti: avrebbe puntato un coltello anche alla figlia; Picchia e minaccia gli anziani genitori. Il padre costretto ad andare al Quarticciolo e prendere le dosi di crack.

Botte e minacce col coltello alla gola all'ex, 62enne davanti al giudiceAvviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal sostituto procuratore Carmen D'Onofrio nei confronti di C.D. R., 62 anni di Castel Volturno accusata di stalking ed estorsione in danno ... casertanews.it

Botte, minacce e omissioni: chiusa temporaneamente una discoteca nel CatanzareseAccertato un concreto pericolo per l’ordine pubblico, sospesa la licenza per 15 giorni. Il provvedimento ha finalità preventiva per evitare nuovi episodi ... corrieredellacalabria.it

Minacce alla moglie: «Brucio la casa». Poi botte e insulti: avrebbe puntato un coltello anche alla figlia - facebook.com facebook

Anni di minacce e botte, poi lei lo lascia e lui piazza un Gps in auto per controllarla x.com