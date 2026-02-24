borse intimo e profumi rubati ma i ladri sono poliziotti e carabinieri

Un poliziotto e un carabiniere sono stati sorpresi mentre rubavano borse, intimo e profumi dal negozio Coin di Roma Termini. La causa è l’aver approfittato del loro ruolo per svaligiare il punto vendita senza essere notati. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le azioni illecite, che si sono svolte nel pomeriggio. La scoperta ha portato all’immediato intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Invece di mantenere l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini, si sarebbero trasformati in ladri per svuotare gli scaffali del negozio Coin della stazione di Roma Termini in via Giolitti. È incredibile quanto sta emergendo dall’inchiesta che riguarda 21 indagati tra polizia e carabinieri ma che riguarda, complessivamente, 44 militari finiti sotto inchiesta con l’accusa di furto aggravato. Il metodo. Il meccanismo truffaldino è stato scoperto grazie alle telecamere e alle indagini di una società privata di investigazione. I fatti risalgono a più di un anno fa, il trimestre autunnale del 2024, quando dallo store l’ammanco economico si è fatto molto elevato e stimato in oltre 180mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Borse fai da te come nascondiglio: profumi e cosmetici rubati tra i tessuti artigianaliNel cuore di Tivoli, un negozio di tessuti artigianali è stato preso di mira da ladri che hanno usato le borse fai da te come nascondiglio.

Rubavano vestiti e profumi dalla Coin di Termini, indagati 21 poliziotti e carabinieri: danno da 300mila euroUna dipendente del negozio Coin di Termini ha favorito il furto di vestiti e profumi, portando a un danno di circa 300mila euro.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Coin, truffa da 300mila euro: 21 tra poliziotti e carabinieri rubavano vestiti e profumi a Termini; Fossen – Distilleria Profumi. La profumeria artistica che nasce da un’antica sartoria; I nomi, il naso; Profumi febbraio, le fragranze più buone da provare questo mese.

Ventuno poliziotti e carabinieri indagati per furti sistematici in un negozio di Roma TerminiBorse, cappelli, giacche, intimo, cosmetici, profumi. È il classico bottino dei taccheggiatori. Sorprende di più che chi se ne andava con la refurtiva dalla Coin della stazione Termini, a Roma, fosser ... ilfattoquotidiano.it

Vendeva borse, Rolex e profumi su TikTok, ma erano tutti prodotti falsi: maxi sequestro a FolignoUn profilo social TikTok apparentemente come tanti, con live affollati e video accattivanti in cui si presentavano borse, profumi, abiti alla moda e persino orologi di grandi marchi. Peccato che ... fanpage.it

Se ne andavano con borse, cappelli, giacche, intimo, cosmetici, profumi - facebook.com facebook