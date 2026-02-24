BOOM! De Martino vuole portare Affari Tuoi a Milano

De Martino ha deciso di portare il quiz televisivo Affari Tuoi a Milano, motivato dalla volontà di ampliare il pubblico e di valorizzare il format in una città strategica. La scelta nasce anche dalla volontà di coinvolgere nuovi sponsor e di creare un evento più dinamico. La produzione sta già lavorando ai dettagli, mentre gli spettatori attendono con curiosità le novità che porterà questa mossa. La decisione potrebbe cambiare il modo di seguire il programma.

Dalla casa di Pippo Baudo alla sua, quanto meno quella nella quale si è trasferito negli ultimi anni. Stefano De Martino avrebbe manifestato con particolare trasporto il desiderio di spostare Affari Tuoi, nella prossima stagione, dal Teatro delle Vittorie di Roma al CPTV Rai di Milano Mecenate. Lo studio individuato è quello che fu di Che Tempo Che Fa. Il conduttore del game dell'access di Rai 1 sarebbe stanco di fare la spola, ogni settimana, da Milano -dove vive- a Roma, città nella quale si registra il programma.