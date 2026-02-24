Bonus voli prorogato fino al 31 luglio ma c' è chi aspetta ancora i rimborsi di agosto 2025

La Regione ha prolungato il bonus voli fino al 31 luglio 2026 per i residenti in Sicilia, a causa dei ritardi nel rimborso di alcuni viaggi di agosto 2025. Molti cittadini aspettano ancora di ricevere i rimborsi, nonostante la proroga. La decisione mira a dare più tempo a chi aspetta di recuperare le spese sostenute. Alcuni viaggiatori si trovano ancora in attesa di risposte ufficiali da parte delle compagnie aeree.

La Regione proroga dal 28 febbraio fino al 31 luglio 2026 il bonus voli per i residenti in Sicilia, ma c'è ancora chi attende i rimborsi di viaggi effettuati ad agosto scorso. Sono diversi infatti gli utenti che collegandosi alla piattaforma dell'assessorato alle Infrastrutture, mobilità e trasporti per richiedere gli sconti hanno pratiche che risultano “in erogazione”, ma che non sono stati ancora pagati. Ballano circa 2 milioni di euro per le istanze presentate nel mese di settembre 2025, come si evince dai decreti di liquidazione emessi dal dirigente responsabile del servizio lo scorso 15 dicembre: 730 mila euro per chi ha il 25% e 1,3 milioni per chi ha diritto a un ribasso del 50% ovvero studenti, disabili con almeno il 67% di invalidità e coloro che hanno un Isee inferiore a 15 mila euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

