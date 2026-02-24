Bonus rifiuti nuovi autovelox investimenti al Braglia e alle Dogali via libera a interventi per 5 milioni

Il Comune di Modena ha approvato investimenti per 5 milioni di euro, motivati dalla necessità di migliorare le strutture pubbliche e di ridurre i costi energetici. Sono previsti interventi come la sostituzione dell’illuminazione allo stadio Braglia, la copertura delle piscine Dogali e l’installazione di nuovi impianti di raffrescamento per i nidi comunali. Questi lavori mirano a rendere più efficienti e sostenibili gli spazi dedicati alla comunità locale.

La manovra Modenese, seconda dell'atuale bilancio, ha un valore di circa 5 milioni di euro e vede un utilizzo di 4 milioni di euro di avanzo vincolato presunto Dall’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva modenese, con la sostituzione del sistema di illuminazione dello stadio Braglia e la nuova copertura delle piscine Dogali, agli impianti di raffrescamento di quattro nidi comunali. Sono questi alcuni degli investimenti che maggiormente caratterizzano la seconda variazione al bilancio 2026 approvata dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì 23 febbraio. Presentato in Aula dall’assessore al Bilancio Vittorio Molinari, il provvedimento, che aggiorna anche il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028 e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali, ha avuto il voto a favore di Pd, Avs, Spazio democratico, M5S, Modena per Modena e il voto contrario di Fratelli d’Italia, Lega Modena, Forza Italia e Modena in ascolto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

