Klaus Zambiasi ha portato “Luna Rossa” al MoMA di New York, grazie a una mostra dedicata all’arte contemporanea italiana. La sua opera, realizzata nel 2000, sarà proiettata in videovisualizzazione durante l’evento di presentazione dell’Atlante dell’Arte Contemporanea pubblicato da Giunti. La scelta di esporla a New York deriva dalla volontà di valorizzare l’arte altoatesina in un contesto internazionale. La proiezione si terrà il 19 giugno nel prestigioso museo newyorkese.

Dalle montagne altoatesine al cuore pulsante dell’arte mondiale. Il prossimo 19 giugno, l’opera “Luna Rossa” (tempera su carta, 24×34 cm, 2000) dell’artista altoatesino Klaus Zambiasi sarà esposta in videoproiezione al Museum of Modern Art di New York City, in occasione della presentazione dell’ Atlante dell’Arte Contemporanea della Giunti Editore. Un evento che segna una pagina storica per Bolzano e per l’intero Alto Adige: Zambiasi potrebbe infatti essere il primo pittore altoatesino a vedere una propria opera presentata nel prestigioso museo della Grande Mela, simbolo globale dell’arte moderna e contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Bolzano vola al MoMA: Klaus Zambiasi porta "Luna Rossa" a New York

