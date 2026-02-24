Bolzano fratello e sorella aggrediscono una parente in strada e picchiano una passante | arrestati

Un episodio violento ha coinvolto due fratelli che hanno aggredito una parente in strada e picchiato una passante, causando ferite visibili. La causa dell’alterco sembra essere stata una lite familiare sfociata in una rissa. La polizia ha arrestato i due uomini e ha effettuato controlli straordinari, trovando anche armi sul posto. La scena si è svolta in pieno giorno davanti a numerosi passanti, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Due fratelli di origine peruviana sono stati arrestati per tentata rapina dopo aver aggredito una donna intervenuta in soccorso di un’anziana sui prati del Talvera. L’episodio si è verificato lo scorso fine settimana a Bolzano, nell’ambito di una vasta operazione di controllo delle forze dell’ordine, disposta dal Questore Giuseppe Ferrari per contrastare fenomeni di illegalità e spaccio nelle aree centrali della città. Operazione “Alto Impatto” nel centro di Bolzano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel fine settimana appena trascorso il Questore Giuseppe Ferrari ha ordinato il proseguimento dei servizi di controllo nel centro cittadino di Bolzano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leggi anche: Fratello e sorella si picchiano per strada, poi si coalizzano contro la polizia

Bloccano la strada per sparare i botti e picchiano passante, uno è armato: il video folle a QualianoNella notte di Capodanno a Qualiano, quattro persone hanno bloccato il corso Campano, sparando botti e aggredendo un passante.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Bolzano, tentata rapina al Talvera: arrestati fratello e sorella; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: BOLZANO, TENTATA RAPINA AL TALVERA: ARRESTATI FRATELLO E SORELLA; Bolzano, tentata rapina al Talvera: arrestati fratello e sorella; Tentata rapina sui prati del Talvera, arrestati fratello e sorella.

Bolzano, controlli Alto Impatto: arrestati fratello e sorella per tentata rapinaBolzano, servizi Alto Impatto nel weekend: 266 persone identificate, due arresti per tentata rapina e un denunciato per porto d’armi. msn.com

Tentata rapina sui prati del Talvera, arrestati fratello e sorellaIl tempestivo intervento della polizia ha sventato domenica pomeriggio a Bolzano una rapina sui prati del Talvera. Sono finiti agli arresti un uomo di 41 anni e una donna di 38 anni, fratello e sorell ... rainews.it

TENTATA RAPINA AL TALVERA, FERMATI FRATELLO E SORELLA. CONTROLLI STRAORDINARI IN CENTRO Intervento delle forze dell’ordine nel fine settimana a Bolzano, dove un episodio di violenza avvenuto nell’area dei prati del Talvera si è concluso - facebook.com facebook

COMUNE DI BOLZANO * «LA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEI FRATELLI HANS E SOPHIE SCHOLL DELLA ROSA BIANCA» x.com