Bologna-Brann Bergen Europa League 26-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Santiago Castro ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Bologna di vincere 1-0 in Norvegia e di avanzare nel playoff di Europa League. La squadra italiana affronta ora il Brann al Dall’Ara in una sfida che potrebbe determinare il passaggio del turno. I tifosi attendono con entusiasmo questa partita, che si gioca giovedì sera alle 21:00. La vittoria in casa potrebbe cambiare le sorti della qualificazione.

Il Bologna aspetta il Brann al Dall'Ara giovedì sera per giocare il ritorno del playoff di Europa League, dopo che all'andata si è imposto per 0-1 in Norvegia grazie alle rete nei minuti iniziali di Santiago Castro. I felsinei possono dunque permettersi anche di pareggiare questo match per passare agli ottavi, dove incontrerebbero la Roma. A due giorni dallo spareggio di ritorno per gli ottavi di Europa League con il Brann, in casa Bologna è emergenza sulle fasce di difesa. Sono stati designati gli arbitri per le gare di ritorno della Knockout Phase di Europa League. Bologna-Brann, in programma giovedì, sarà affidata alla direzione di Benoit Bastien (FRA) assistito da Zakrani (FRA) e Berth.