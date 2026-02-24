Bologna bentornato a casa Un rigore di Berna affonda l’Udinese Tris di vittorie Dall’Ara riconquistato

Il rigore di Berna ha deciso la partita e ha fatto tornare il Bologna alla vittoria davanti ai propri tifosi. La rete decisiva ha portato entusiasmo tra i sostenitori, che hanno riempito lo stadio con cori e applausi. La squadra ha dimostrato determinazione e compattezza, conquistando la terza vittoria consecutiva. Il Dall’Ara si è animato di nuovo, mentre i giocatori festeggiavano con entusiasmo. La stagione del Bologna sembra aver ripreso slancio.

Non sarà l’Ariston, non sarà il Festival, ma il Bologna è tornato a cantare a casa sua. Dalle casse dello stadio passa di nuovo ’Poetica’ di Cremonini, ma il rumore più forte lo fa il Dall’Ara: è un boato di liberazione assoluta quello che accompagna il triplice fischio finale. Nel muro del suono si infrange l’attesa di questa maledetta vittoria. Tre mesi e mezzo dall’ultima volta o - se preferite - centosei giorni dopo: comunque, un’eternità. Tocca all’Udinese cadere laddove era caduto il Napoli. In mezzo un lungo, lunghissimo navigare alla deriva: ai posteri l’ardua sentenza su cosa sia successo al Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

