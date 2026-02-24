Blossoms Shangai e la visione di Wong Kar Wai al servizio della serialità

Wong Kar Wai ha portato la sua visione unica nel mondo della serialità con Blossoms Shangai, ispirata alla vita di quartiere e alle storie di persone comuni. La serie, che debutta su MUBI dal 26 febbraio, nasce dall’interesse del regista per il racconto visivo e la narrazione lenta. Questa produzione si distingue per la cura dei dettagli e l’uso di immagini evocative, offrendo uno sguardo autentico sulla Shanghai degli anni ’80.

Il celebre regista fa il suo esordio in campo televisivo e seriale con Blossoms Shangai, ambiziosa produzione che arriva su MUBI dal 26 febbraio dopo l'ottimo riscontro cinese. Ecco come la racconta. Un'ambientazione suggestiva, un protagonista dal background profondo e solido, Wong Kar Wai arriva al suo esordio seriale adattando il romanzo Blossoms di Jin Yucheng, trasfondendo la sua peculiare visione cinematografica in Blossoms Shangai, ambizione produzione televiva che MUBI porta in esclusiva nel nostro paese dal 26 febbraio e immaginando una distribuzione in grado di valorizzarne la portata: tre blocchi da dieci episodi pubblicati a distanza di quattro settimane per arrivare al totale dei 30 episodi dando il tempo allo spettatore per guardare e metabolizzare l'opera.