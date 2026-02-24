Blitz Inter arriva un ex Juve | questo è un vero colpaccio

L’arrivo di un ex giocatore della Juventus è il risultato di negoziati serrati tra le due società. La trattativa si è intensificata nelle ultime settimane e ora si avvicina alla conclusione. Il calciatore, noto per le sue qualità tecniche, si prepara a cambiare maglia, portando con sé un’esperienza importante. La firma potrebbe avvenire nel giro di pochi giorni, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo.

Continua la sfida infinita tra Inter e Juventus anche sul mercato: un ex bianconero è sempre più vicino ai nerazzurri. Tra poche ore, l’ Inter scenderà in campo contro il Bodo Glimt nella gara di ritorno degli spareggi di Champions League: si parte dal 3-1 subito sette giorni fa in Norvegia, ma la squadra allenata da Chivu vuole sfruttare l’entusiasmo di questo periodo e il fattore campo per ribaltare il risultato e compiere una grande impresa. Muharemovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it Intanto, Marotta continua a monitorare con grande attenzione anche il mercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa dell’Inter: la priorità è un difensore di sicuro affidamento e – secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – il nome caldo sarebbe quello di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo e della nazionale bosniaca classe 2003. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juve pigliatutto, colpaccio in Serie A: arriva per circa 25 milioniLa Juventus punta a rafforzarsi ulteriormente prima della sessione di mercato di gennaio, annunciando un importante colpo in Serie A.

Centrocampo Inter, è questo il vero problema? I numeriIl centrocampo dell'Inter è spesso al centro delle analisi sulle difficoltà della squadra.

INTER - JUVE 3-2: UNA PARTITA SCANDALOSA!

