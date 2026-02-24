Blind El Ma & Soniko video intervista pre Sanremo 2026 | Una canzone fresca che vi farà ballare

Blind, El Ma e Soniko spiegano che il motivo della loro partecipazione a Sanremo 2026 è la voglia di proporre una canzone allegra e movimentata. La loro intervista mostra entusiasmo e presenta dettagli sul brano “Nei miei DM”, che promette di far ballare il pubblico. I tre artisti svelano come hanno lavorato alla canzone e cosa sperano di trasmettere con questa performance. La discussione si conclude con il loro obiettivo di coinvolgere gli spettatori.

La nostra video intervista a Blind, El Ma & Soniko in vista della loro partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Nei miei DM. La nostra video intervista a Blind, El Ma & Soniko in vista della loro partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Nei miei DM, la quota dance, leggera e scanzonata dei quattro artisti selezionati per la gara delle Nuove Proposte. Il trio ha partecipato ad Area Sanremo e si appresta a fare il proprio debutto sul palco dell’Ariston. Percorsi solisti che si intrecciano in questo pezzo, nel cui videoclip fa la propria apparizione Nevio Lo Stirato, personaggio divenuto celebre grazie al programma La Zanzara, condotto da David Parenzo e da Giuseppe Cruciani, e non è da escludere che faccia la sua comparsa anche durante l’esibizione festivaliera. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

