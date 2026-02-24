Bimbo morto nel Torinese si indaga per omicidio colposo La mamma | Mi è scivolato dalle braccia

Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere caduto dalle scale di casa nel Torinese, un incidente che la madre descrive come un momento di distrazione. La polizia sta esaminando la scena e ascoltando la donna per chiarire le cause della caduta, che ha portato alla tragedia. La madre ha riferito che il piccolo le è scivolato tra le braccia, ma gli inquirenti vogliono capire se ci siano altre responsabilità. La vicenda resta sotto indagine.

Torino, 24 febbraio 2026 – Giallo sulla morte di un bimbo di 5 mesi dopo una caduta dalle scale di casa nel Torinese. Il piccolo è deceduto ieri in ospedale a 48 ore dal ricovero. La mamma ha dichiarato ai carabinieri che era stata colta da malore e che il figlio le era scivolato dalle braccia. Il presunto incidente domestico è avvenuto in un’abitazione di Pessione, frazione di Chieri. La procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e a breve procederà con l’affidamento dell' autopsia per chiarire i vari aspetti della vicenda. Intanto verrà eseguito l’ espianto del cuore dal bimbo per la donazione, ma questo non non comprometterà l'accertamento di natura medico legale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

