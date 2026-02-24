Bimbo di 9 anni caduto dal terrazzino della scuola a Pietra Ligure condizioni gravi | la ringhiera ha ceduto

Una ringhiera mal conservata ha causato la caduta di un bambino di 9 anni dal terrazzino della scuola a Pietra Ligure. Il ragazzo ha fatto un volo di circa 4 metri, rimanendo ferito in modo grave. I soccorritori hanno immediatamente portato il minore in ospedale. La scuola aveva segnalato problemi alla struttura qualche settimana fa, ma nessuna riparazione era stata ancora effettuata. La polizia ha avviato un’indagine sulla sicurezza dell’edificio.

© Virgilio.it - Bimbo di 9 anni caduto dal terrazzino della scuola a Pietra Ligure, condizioni gravi: la ringhiera ha ceduto

Un bimbo di 9 anni è caduto dal terrazzino della sua scuola a Pietra Ligure dopo il cedimento di una ringhiera: ha fatto un volo di circa 4 metri. 🔗 Leggi su Virgilio.it Bambino di 9 anni cade dal terrazzo della scuola a Pietra Ligure: è graveUn bambino di 9 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal terrazzo della scuola a Pietra Ligure, causa un errore di supervisione durante la ricreazione. Cede la ringhiera della scuola, bimbo di 9 anni cade dal quarto piano: è graveUn bambino di 9 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal quarto piano di una scuola a Pietra Ligure. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Bimbo di 9 anni festeggia il suo compleanno in caserma: Da grande voglio fare il carabiniere; Famiglia esce di strada con l’auto. Coinvolto bimbo di 9 anni, ferita la mamma; Adesca bimbo di 9 anni e prova a baciarlo: l’amico conferma; Caldaia guasta al Villaggio Sereno: intossicato bimbo di 9 anni. Cede la ringhiera della scuola, bimbo di 9 anni cade da 4 metri: è graveAGI - Un bambino di 9 anni è caduto da un terrazzino all'interno della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il bimbo è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona ... msn.com Bimbo di 9 anni si affaccia dal terrazzino della scuola e precipita da 4 metri d’altezza: ricoveratoUn bimbo di 9 anni è caduto dal terrazzino della scuola nel Savonese ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso ... fanpage.it Paura nell’istituto Papa Giovanni di Pietra Ligure: il piccolo è stato portato in codice rosso in ospedale dopo un volo di quattro metri #Italia - facebook.com facebook