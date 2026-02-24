Bimbo di 3 anni muore dopo intervento cardiaco | oltre 15 sanitari indagati

Un bambino di tre anni è deceduto dopo un intervento cardiaco riuscito, a causa di complicazioni improvvise durante il recupero. La morte si è verificata lo scorso 17 febbraio in ospedale a Taormina, dove il piccolo era stato sottoposto a un intervento complesso. Oltre 15 sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati per valutare eventuali responsabilità professionali. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

La Procura di Messina avvia accertamenti sul decesso avvenuto a Taormina, tra ricovero prolungato e operazione chirurgica; l’autopsia chiarirà eventuali responsabilità cliniche Tragedia in ospedale a Taormina: un bambino di soli tre anni è deceduto lo scorso 17 febbraio dopo un lungo ricovero nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale San Vincenzo. Secondo quanto riporta Ansa, la Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, iscrivendo nel registro degli indagati a vario titolo più di quindici tra medici e operatori sanitari che hanno seguito il piccolo durante la degenza. La famiglia del bambino, assistita dall’avvocato Antonio Cozza del foro di Perugia, ha presentato un esposto formale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Bimbo di 3 anni morto dopo 10 mesi di ricovero a Taormina, indagati oltre 15 sanitariUn bambino di 3 anni è morto il 17 febbraio dopo un ricovero di 10 mesi nel reparto di Cardiochirurgia a Taormina.

