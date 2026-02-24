Bimbo con cuore bruciato medici Bolzano | Criticità operative nel team di Napoli dalla procedura chirurgica all' anticoagulante

Il bambino con il cuore danneggiato è stato trasferito a Bolzano a causa di criticità operative emerse nel team di Napoli. I medici altoatesini hanno riscontrato problemi nella procedura chirurgica, nella dotazione di materiali e nella gestione dell’anticoagulante. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla preparazione e sulla scelta delle tecniche utilizzate. La situazione rimane sotto osservazione mentre si approfondiscono le cause delle difficoltà incontrate durante l’intervento.

I medici altoatesini contestano ai colleghi campani la procedura chirurgica seguita, la dotazione tecnica incompleta con insufficiente materiale refrigerante e l'incertezza in merito alla gestione dell'anticoagulazione (eparina)

Domenico morto, i medici di Bolzano accusano Napoli: «Criticità operative nel team durante l'espianto»Domenico è morto a causa di problemi riscontrati durante l’espianto, che i medici di Bolzano attribuiscono a criticità operative del team di Napoli.

Il cuore donato al piccolo Domenico, l'accusa del Dipartimento Salute Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli"Il Dipartimento Salute di Bolzano ha segnalato che durante l’espianto del cuore di un bambino di 4 anni, destinato a Domenico Caliendo, sono emerse gravi criticità operative nel team di Napoli.

Bimbo con il cuore bruciato, la madre: Mi hanno confermato che oggi è ancora possibile il trapiantoEmorragia cerebrale, infezione attiva e insufficienza multiorgano rendono impossibile un secondo intervento per il bambino di due anni e mezzo ... ilfattoquotidiano.it

Bimbo di 2 anni con cuore bruciato, è in coma e ha un'emorragia cerebrale: svanita l'ultima speranzaIl bambino di due anni dal cuore bruciato ricoverato a Napoli è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. Non c'è più alcuna speranza ... virgilio.it

OPERAZIONE AL CUORE, BIMBO DI 3 ANNI MUORE A TAORMINA | Aperta inchiesta, almeno 15 indagati