Bimbo con cuore bruciato medici Bolzano | Criticità operative nel team di Napoli dalla procedura chirurgica all' anticoagulante

Il bambino con il cuore danneggiato è stato trasferito a Bolzano a causa di criticità operative emerse nel team di Napoli. I medici altoatesini hanno riscontrato problemi nella procedura chirurgica, nella dotazione di materiali e nella gestione dell’anticoagulante. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla preparazione e sulla scelta delle tecniche utilizzate. La situazione rimane sotto osservazione mentre si approfondiscono le cause delle difficoltà incontrate durante l’intervento.

I medici altoatesini contestano ai colleghi campani la procedura chirurgica seguita, la dotazione tecnica incompleta con insufficiente materiale refrigerante e l'incertezza in merito alla gestione dell’anticoagulazione (eparina) La vicenda del bimbo con il cuore "bruciato" continua a tenere b. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Domenico morto, i medici di Bolzano accusano Napoli: «Criticità operative nel team durante l'espianto»Domenico è morto a causa di problemi riscontrati durante l’espianto, che i medici di Bolzano attribuiscono a criticità operative del team di Napoli.

Il cuore donato al piccolo Domenico, l'accusa del Dipartimento Salute Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli"Il Dipartimento Salute di Bolzano ha segnalato che durante l’espianto del cuore di un bambino di 4 anni, destinato a Domenico Caliendo, sono emerse gravi criticità operative nel team di Napoli.

