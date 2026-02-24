Bimbo col cuore bruciato botta e risposta tra il Monaldi e l' avvocato Petruzzi sulla cartella clinica

Il Monaldi ha attribuito la decesso di un bambino a un intervento sbagliato, mentre l’avvocato Petruzzi insiste sulla discrepanza negli orari registrati nelle cartelle cliniche. La disputa riguarda i dettagli delle procedure e le tempistiche esatte che potrebbero aver influenzato l’esito fatale. La discussione si concentra sugli eventuali errori medici e sulla corretta documentazione delle operazioni. La vicenda prosegue con nuove testimonianze e approfondimenti sui documenti sanitari.

È in atto un vero e proprio botta e risposta tra Francesco Petruzzi e l'ospedale Monaldi, dove il piccolo Domenico è morto a seguito del trapianto di un cuore bruciato. Il legale di Patrizia Mercolino aveva accusato il nosocomio di non aver indicato il diario di perfusione nella cartella clinica, ovvero il momento esatto dell'espianto del cuore del bambino; l'ospedale aveva negato tale circostanza. A Lo Stato delle Cose Petruzzi spiega che in realtà si parlava di una scheda di perfusione e che questo passaggio era già stato chiarito, ma manca la chiarezza sull'orario in cui è stato estratto il cuore del piccolo Domenico.

Bimbo col cuore bruciato, consegnata cartella clinica incompleta di Domenico: la denuncia dell'avvocatoDomenico, il bambino con il cuore bruciato, ha ricevuto una cartella clinica incompleta, perché manca il diario di perfusione.

L’avvocato Petruzzi: “Dal Monaldi cartella clinica incompleta su Domenico”L’avvocato Petruzzi denuncia che il Monaldi ha consegnato una cartella clinica incompleta per Domenico, mancando il diario di perfusione.

La Procura di Napoli ha chiesto un incidente probatorio per chiarire se siano state rispettate le linee guida durante le fasi del trapianto al piccolo

Bimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l'appello della madre.

Moritz Gerstl, bimbo di 4 anni sotto Natale moriva annegato in una piscina a Bolzano. É suo, il cuore di Domenico. Non oso immaginare il dolore dei suoi genitori, che in un grande atto di generosità hanno visto morire per la seconda volta il loro bambino. Giust - facebook.com facebook