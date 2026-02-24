Bimbe lasciate per ore in auto mentre la madre va a ubriacarsi | le piccole coccolate dai poliziotti neo-genitori

Una donna di 40 anni ha lasciato le sue due bambine di 3 e 4 anni in auto per ore mentre si recava a bere al rione, causando preoccupazione tra i passanti. La madre ha abbandonato le piccole senza preoccuparsi delle conseguenze, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Le poliziotte e i poliziotti hanno portato le bimbe in salvo e si sono occupati di loro. Le piccole sono state coccolate dai poliziotti fino all’arrivo dei servizi sociali.

Viareggio, 24 febbraio 2026 – E’ stata segnalata ai servizi sociali e denunciata per abbandono di minore la quarantenne che ha lasciato le due figlie di tre e quattro anni in auto per andare ad ubriacarsi al rione. Le bambine sono state affidate al padre, residente nell’hinterland milanese, che è sopraggiunto in città a notte fonda. “Ciao Serena, il tuo sorriso per sempre con noi”: l’ultimo saluto alla volontaria a Casalguidi Gli agenti-papà che non hanno mai lasciato le bimbe. Un episodio che ha particolarmente colpito e che ha avuto anche un aspetto davvero commovente: infatti a trovare le piccole chiuse in auto a dormire è stata una pattuglia composta da tre agenti-papà che hanno saputo coccolare e prendersi cura delle bambine, in attesa di darle in consegna al genitore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

