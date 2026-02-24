Caterina Bonetti ha presentato questa mattina il bilancio 2025 delle Biblioteche di Parma, evidenziando come le risorse siano state allocate per migliorare i servizi digitali e le aree di lettura. La decisione deriva dalla necessità di rispondere alle nuove esigenze di utenti di tutte le età e di favorire l’accesso alla cultura. La presentazione si è tenuta all’Oratorio Novo della Biblioteca Civica, con la presenza di rappresentanti del settore e cittadini interessati.

Questa mattina, all’Oratorio Novo della Biblioteca Civica di Parma, l’Assessora con delega al Sistema Bibliotecario Caterina Bonetti ha presentato il bilancio 2025 delle Biblioteche del Comune di Parma, confermando il ruolo strategico di questi presìdi culturali quali luoghi di produzione e diffusione del sapere, di formazione permanente e di partecipazione attiva per l’intera comunità cittadina. L’offerta si è distinta per continuità, articolazione e capacità di intercettare pubblici diversi, attraverso un ampio programma di eventi, progetti e servizi. Caterina Bonetti, Assessora con delega al Sistema Bibliotecario, ha dichiarato: "Il bilancio delle attività che abbiamo presentato oggi restituisce la ricchezza che le biblioteche rappresentano per la nostra comunità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

